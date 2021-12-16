Улан-Удэ, , 07:46 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки, 14 декабря, вновь подтверждено восемь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Общее число жертв составляет уже 2310 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в республике выявлено уже 73 482(+231) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 46% (33 929) приходится на жителей г. Улан-Удэ.

По данным министерства здравоохранения Бурятии, всего выздоровели от COVID-19 — 67 369 (+240) человек.

В стационарах получают лечение 1228 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией — 959. В отделениях реанимации находится 132 пациента (из них старше 65 лет — 85), на ИВЛ — 67 пациентов (из них старше 65 — 43), в том числе на неинвазивной ИВЛ — 44.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1620 коек: занято — 1228, свободно — 392 койки. Занятость коечного фонда составляет 75,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Бурятии было подтверждено восемь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

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