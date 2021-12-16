Нижний Тагил, Свердловская область, 16 декабря, 2021, 07:42 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области приостановили строительство мусорного завода из-за результатов госэкспертизы. Главное управление государственной экспертизы выявило нарушения в проекте, сообщают СМИ.

Мусор

Напомним, поиск подрядчика завершился в марте 2021 года. Торги выиграло АО «Интертехэлектро». Из-за трудностей с документацией строительство завода несколько раз откладывали. Стоимость проекта составляет 2,7 млрд рублей.

Госэкспертиза завершила рассмотрение проекта. Ее заключение оказалось отрицательным, несмотря на то, что ряд нарушений устраняли прямо во время проверки. Теперь строительство мусорного завода снова затягивается.