Южно-Сахалинск, 16 декабря, 2021, 07:42 — ИА Регнум. На Сахалине в Ногликах в гимназии две ученицы 8-го класса избили хоккейной клюшкой свою одноклассницу. Следственное управление 16 декабря начало проверку по данному факту, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

Алексей Колчин ИА REGNUM Сломанная клюшка

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Как сообщил телеграм-канал «ЧП Сахалин», школьницы устроили расправу, решив отомстить однокласснице — девочка рассказали учителю, что они курили в туалете.

Пострадавшая получила ушибы головы и тела. Известно, что родители написали заявление в полицию, хотя им предлагалось «решить дело по-тихому».

«Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц администрации учебного заведения, а также приняты меры профилактического характера», — уточнили в СУ СКР по Сахалину.

Как сообщало ИА REGNUM, две школьницы в поселке Сортировка Хабаровского края ограбили и избили до смерти 60-летнего мужчину.