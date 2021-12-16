Санкт-Петербург, , 07:51 — REGNUM Правоохранительные органы Петербурга возбудили уголовное дело после ДТП на Невском проспекте, в ходе которого водитель с признаками опьянения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, и врезался в опору освещения.

Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Дарья Драй © ИА REGNUM

О возбуждении дела ИА REGNUM сообщили 16 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как уточнили в полиции, ДТП произошло 15 декабря около 22:30 у дома 20 по Невскому проспекту. В результате наезда 23-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия, а 26-летний молодой человек в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

Задержанный на месте ДТП 43-летний водитель от медицинского освидетельствования отказался, что по закону приравнивается к алкогольному или наркотическому опьянению.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

«Водитель задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — отметили в Главке МВД. Меру пресечения для него изберёт суд.

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