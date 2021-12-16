Екатеринбург, , 07:39 — REGNUM Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов оценил уровень подготовки города к Новому году. На заседании 15 декабря главы районных администраций доложили Орлову о ходе реализации мероприятий, сообщили в городской администрации.

Новый год Алексей Колчин © ИА REGNUM

Чиновники отметили, что работы по праздничному оформлению города выполнили более чем на 80%. Уже залили десятки катков, продолжают строить ледовые городки, устанавливают ели на улицах города. Алексей Орлов поставил задачу завершить работы до 25 декабря, чтобы горожане почувствовали приближение праздника.

«Многие объекты сейчас украшены современно и красиво. Необходимо вовлекать всех в общую коллективную работу», — отметил глава города.

Мэр подчеркнул, что в четырех локациях установят большие новогодние шары. На них будут транслировать видеоролики. Открытие главной елки города состоится 29 декабря. Оно пройдет на свежем воздухе, поэтому попасть туда можно будет без QR-кода.