Токио, 16 декабря, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Вакцину от коронавируса производства компании Moderna официально сертифицировало в качестве бустера правительство Японии. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Вакцина

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Препарат был зарегистрирован в Японии под названием Spikevax. Для ревакцинации граждан будет применяться половина от количества препарата в первой и второй дозах. Препарат будет вводиться внутримышечно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Японии рассматривают сокращение интервала для ревакцинации от COVID-19 с восьми месяцев до пяти-шести.