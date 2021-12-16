Ла-Пас, 16 декабря, 2021, 07:36 — ИА Регнум. Бывшую исполняющую обязанности президента Боливии Жанин Аньес якобы избили в тюрьме, где она находится под стражей с марта. Об этом 15 декабря написала на своей странице в Twitter дочь арестованной Каролина Рибера.

Жанин Аньес

Политик находится в тюрьме Мирафлорес. По словам Риберы, нападение на ее мать совершила лейтенант Дюран. Она также пожаловалась на то, что родственники не знают о состоянии здоровья Аньес, поскольку до них не доводят подобную информацию.

В МВД Боливии опровергли сведения об избиении бывшей и.о. президента. Кроме того, в ведомстве сообщили, что Аньес совершила неподобающий поступок, оскорбив сотрудника полиции, который пытался предоставить информацию по ее запросу.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря Комитет ООН против пыток опубликовал отчет, в котором выражалось беспокойство по поводу затягивания расследования предполагаемых пыток, жестокости и чрезмерного применения силы в период кризиса 2019−2020 годов в Боливии.