Екатеринбург, 16 декабря, 2021, 07:36 — ИА Регнум. В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле Свердловской области с 1 января 2022 года вырастет плата за посещение детского сада. Постановление об изменении тарифа подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Деньги

В Екатеринбурге за посещение детьми группы, которая рассчитана на пять часов, с родителей потребуют 1015 рублей (на 35 рублей больше, чем в 2021 году). За посещение 10 и 12-часовых групп родители заплатят на 120 рублей больше. Круглосуточные группы обойдутся родителям дороже на 150 рублей.

Повышение тарифа произойдет и в детских садах Нижнего Тагила. Рост платы родителей за содежание детей в дошкольном образовательном учреждении не превысит 100 рублей.