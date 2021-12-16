Владивосток, , 07:51 — REGNUM Во Владивостоке существенно обновили парк общественного транспорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Автобусы. Владивосток Hellmaster ru

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Ежедневно 92 городских маршрута обслуживают 560 автобусов, из которых более половины (306) — новые, возрастом один-два года.

Обновление парка автобусов стало одним из важнейших условий для заключения контрактов на пассажирские перевозки — на маршрутах должны ходить машины не старше 10 лет. Так, в муниципальном транспортном предприятии закуплено в 2020 году 100 новых автобусов.

«В этом году пришли к принципиальному решению — для обновления транспорта нужно дать бизнесу возможность планирования хотя бы на среднесрочную перспективу. В связи с этим в 2022 году конкурс будет проходить на заключение трехлетних контрактов. Кроме того, готовим документы на приобретение современного экологичного транспорта в рамках инфраструктурного кредита», — пояснил мэр Константин Шестаков.

Отмечается, что в этом году введен дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте: при оплате транспортной картой проезд стоит 30 рублей, любой банковской картой — 32 рубля, наличными — 35.

Как сообщало ИА REGNUM, развитие новой модели пассажирских перевозок в Тверской области обсудили в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года, которую 15 декабря провёл губернатор Игорь Руденя. Среди заданных вопросов — запуск «Транспорта Верхневолжья» в муниципалитетах, тарифы на проезд в автобусах, обновление остановочных пунктов.