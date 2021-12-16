Буэнос-Айрес, , 07:31 — REGNUM В главном международном аэропорту Буэнос-Айреса установили статую бывшего игрока и тренера сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба компании Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000), управляющей всеми воздушными гаванями страны.

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пресс-служба Aeropuertos Argentina 2000 «АА2000 торжественно открыла в международном аэропорту Эсейса статую Номера 10, которая отсылает к образу легенды футбола на чемпионате мира в Мексике в 1986 году».

Отмечается, что владелец AA2000 Эдуардо Эрнекян в своё время лично предложил Марадоне установить его статую. Марадона согласился, но попросил установить памятник именно в аэропорту Эсейса. Фигуру великого футболиста в полный рост изготовили методом 3D-печати.

пресс-служба Aeropuertos Argentina 2000 «Процесс изготовления начался со сбора фотографий Марадоны на чемпионате мира 1986 в Мексике во время звучания национального гимна, когда он был сосредоточен на предстоящем финале».

Напомним, что именно участие Марадоны в составе сборной Аргентины в чемпионе мира 1986 года принесло ей долгожданную победу.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Аргентины выразила обеспокоенность в связи с публикацией подробностей о захоронении футболиста Диего Марадоны без сердца, в результате чего органы юстиции были вынуждены усилить меры безопасности в месте, где хранятся сердце и другие органы спортсмена.

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