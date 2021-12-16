Чита, , 07:28 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 16 декабря 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 92 959 (+289 за минувшие сутки). Вместе с тем 79 954 пациента (+460 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения.

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Общее число жертв COVID-19 составляет уже 2057 человек (+8 за сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 146 находятся в тяжёлом состоянии (+1 за сутки), 43 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+2 за сутки).

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