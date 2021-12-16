Тюмень, , 07:27 — REGNUM Департамент образования и науки Тюменской области рекомендовал примерные сроки школьных каникул — с 30 декабря 2021 года по 12 января 2022 года. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

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При этом отмечается, что каждая образовательная организация формирует график каникул самостоятельно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, некоторым школьникам Югры каникулы определены с 29−30 декабря, другие поедут в зимние лагеря уже с 26 декабря.

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