Тюмень, 16 декабря, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Департамент образования и науки Тюменской области рекомендовал примерные сроки школьных каникул — с 30 декабря 2021 года по 12 января 2022 года. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

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При этом отмечается, что каждая образовательная организация формирует график каникул самостоятельно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, некоторым школьникам Югры каникулы определены с 29−30 декабря, другие поедут в зимние лагеря уже с 26 декабря.