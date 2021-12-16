Биробиджан, , 07:26 — REGNUM Ещё четыре класса в школах Биробиджана закрыты на карантин из-за COVID-19. Часть детей отправлены на дистанционное образование в гимназии №1 и школах №5, №10 и №11, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе мэрии Биробиджана.

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«У всех взяты тесты на COVID-19. Роспотребнадзор ЕАО подготовил необходимые документы и принимает все исчерпывающие меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории образовательных учреждений», — отметил мэр Биробиджана Александр Головатый.

Классы, коридоры и столовые школ будут продезинфицированы. Информация о новых заболевших поступает из учреждений образования ежедневно, подчеркнули в мэрии.

«Большая просьба к родителям не игнорировать требования руководителей детсадов и школ. Обязательно следите за состоянием здоровья своего ребенка, ежедневно проводите термометрию. Если есть признаки простудного заболевания большая просьба не приводить ребенка в детский сад (школу)», — призвали в горадминистрации.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря на дистанционное обучение отправили учеников семи классов в пяти школах столицы Еврейской автономии.