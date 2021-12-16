Арамиль, Свердловская область, , 07:21 — REGNUM В Арамиле Свердловской области при пожаре погибла пожилая женщина. Сгорели два частных дома, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Пожар Pixabay.com

Сигнал о возгорании поступил 15 декабря в 19:10 по местному времени (17:10 мск). В 20:24 пожар на площади 105 квадратных метров локализовали. При разборке сгоревших конструкций сотрудники обнаружили тело женщины. Сгоревшие дома принадлежали одной семье. В соседнем здании находились дочь, внучка и правнучка погибшей. Никто из них не пострадал. Семья успела самостоятельно покинуть дом.

В борьбе с пожаром было задействовано пять единиц техники и 15 человек личного состава. Причину возгорания устанавливают.