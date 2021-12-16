Сургут, Югра, , 07:21 — REGNUM Три гражданина Киргизии пострадали в результате ЧП с разгерметизацией газового баллона в Сургуте. Об этом 16 декабря сообщила пресс-служба киргизского МИД.

Газовое оборудование для автомобиля

По данным киргизского внешнеполитического ведомства, состояние пострадавших граждан Киргизии оценивается как «средней тяжести». Все они в настоящее время находятся под наблюдением медиков в ожоговом центре Сургута.

Напомним, вечером 15 декабря в Сургуте в помещении автомастерской произошёл взрыв газовоздушной смеси. В результате инцидента за медицинской помощью обратились 11 человек. По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка газа, произошедшая из-за разгерметизации газового оборудования. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры проводят проверку в связи с произошедшим.

Ранее ИА REGNUM сообщало о состоянии пострадавших в результате взрыва газа на СТО в Сургуте.

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