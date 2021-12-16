Вашингтон, , 07:17 — REGNUM Масштабный сбой ощутили на себе в ряде стран пользователи онлайн-сервисов, принадлежащих американской компании Amazon. Об этом 15 декабря сообщил сайт Downdetector, который специализируется на работе популярных интернет-ресурсов.

Amazon MIKI Yoshihito

Речь идет о сервисах, которые являются частью подразделения Amazon Web Services, оказывающего услуги в сфере облачных вычислений. Сбой распространился и на интернет-магазина Amazon, а также на видеостриминговый сайт Twitch.

Большая часть жалоб поступила от жителей США. Кроме того, с трудностями столкнулись пользователи из Великобритании, Канады, Индии, Германии и России.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря произошел сбой в работе видеохостинга YouTube, который затронул прежде всего жителей США, Канады и Мексики.

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