Веллингтон, 16 декабря, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Первый случай заражения штаммом «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2 подтвердили в Новой Зеландии, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Новая Зеландия

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Сообщается, что инфекцию выявили у одного из пациентов карантинного учреждения в городе Крайстчерч. Ранее этот человек прибыли из-за границы. Вместе с ним на карантине находится летевший с ним одним рейсом пассажир, у него подтвердили заражения штамма «Дельта».

Главный санитарный врач Новой Зеландии Эшли Блумфилд заверила жителей, что власти имеют все возможности, чтобы сдержать распространение штамма. В ведомстве добавили, что зараженный «Омикроном» ранее прививался вакциной от компании Pfizer.

Отметим, что доминирующим штаммом в Новой Зеландии является штамм «Дельта». В настоящее время основной очаг распространения инфекции на территории страны находится в городе Окленде. Там выявили более девяти тысяч зараженных штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2.