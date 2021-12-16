Кемерово, , 07:12 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 16 декабря, за прошедшие сутки выявлено 353 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 350 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Кемерово — 71, Новокузнецк — 57, Белово — 23, Юрга — 23, Междуреченск — 20, Анжеро-Судженск — 15, Мыски — 15, Ленинск-Кузнецкий — 12, Березовский — 11, Беловский МО — десять, Кемеровский МО — десять, Топкинский МО — десять, Осинники — девять, Гурьевский МО — девять, Промышленновский МО — девять, Полысаево — шесть, Калтан — пять, Ижморский МО — пять, Яшкинский МО — пять, Ленинск-Кузнецкий МО — четыре, Новокузнецкий МР — четыре, Тисульский МО — четыре, Яйский МО — четыре, Киселевск — два, Краснобродский — два, Тайга — два, Прокопьевск — один, Крапивинский МО — один, Мариинский МО — один, Тяжинский МО — один, Чебулинский МО — один, Юргинский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 253 пациента выздоровели, пятеро скончались, в том числе мужчина 1995 года рождения — у него развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.