Якутск, 16 декабря 2021, 07:19 — REGNUM В Якутии будет разработан специальный закон, целью которого станет поддержка деятельности по созданию кино. Соответствующее поручение в своём послании Госсобранию республики дал глава региона Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.
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Целью установления поддержки кино на законодательном уровне он назвал развитие более серьёзного подхода к производству кино. Айсен Николаев считает, что эта индустрия должна стать отраслью, приносящей республике прибыль.
Айсен Николаев считает, что якутские артисты могут играть в фильмах, которые снимаются в других регионах страны и мира. Он также дал наставление работникам киноиндустрии республики стремиться к большим победам на международных кинофестивалях.
Как сообщало ИА REGNUM, на экране центрального Дома кинематографистов России показали созданный в Якутии исторический фильм «Тыгын Дархан». Фильм создан по одноимённому произведению народного писателя Якутии Василия Яковлева-Далана и рассказывает о реальной исторической личности — главе хангаласского рода, объединившем народ саха. Киноленту покажут в 150 кинотеатрах страны.