Якутск, 16 декабря, 2021, 07:19 — ИА Регнум. В Якутии будет разработан специальный закон, целью которого станет поддержка деятельности по созданию кино. Соответствующее поручение в своём послании Госсобранию республики дал глава региона Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

Цитата из к/ф «Тыгын Дархан». Реж. Никита Аржаков. 2020. Россия

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Целью установления поддержки кино на законодательном уровне он назвал развитие более серьёзного подхода к производству кино. Айсен Николаев считает, что эта индустрия должна стать отраслью, приносящей республике прибыль.

«Считаю, что назрела необходимость разработать республиканский закон о государственной поддержке кино. Сегодня в своём послании я поручил правительству и парламенту республики провести эту работу с участием наших кинематографистов. Якутское кино является брендом и стало не только российским, но и мировым явлением. Мы должны создать кинематографистам благоприятные экономические условия, например, выдавать на постоянной основе гранты или обеспечивать госзаказы для работы над патриотическими фильмами. И все эти меры должны найти отражение в законе о поддержке кино», — сказал глава республики.

Айсен Николаев считает, что якутские артисты могут играть в фильмах, которые снимаются в других регионах страны и мира. Он также дал наставление работникам киноиндустрии республики стремиться к большим победам на международных кинофестивалях.

Как сообщало ИА REGNUM, на экране центрального Дома кинематографистов России показали созданный в Якутии исторический фильм «Тыгын Дархан». Фильм создан по одноимённому произведению народного писателя Якутии Василия Яковлева-Далана и рассказывает о реальной исторической личности — главе хангаласского рода, объединившем народ саха. Киноленту покажут в 150 кинотеатрах страны.