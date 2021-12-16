Магадан, , 07:12 — REGNUM Сенатор от Магаданской области в Совете Федерации РФ, член комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков («Единая Россия») предложил разделить Дальний Восток на четыре экономические зоны.

Колыма

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«Дальний Восток настолько огромен, что в нем эконом-географические характеристики крайне разнятся. Поэтому для того, чтобы концентрировать ресурсы на мероприятия, проводимые на этих территориях в государственной социально-экономической политике, делать их более адекватными и не «размазанными» в финансовом смысле, предполагается такое условное деление», — пояснил Анатолий Широков.

По словам сенатора, принципиально нового ничего не предлагается — подобное объединение уже было. Когда-то восточные районы — Якутия, Чукотка и Колыма были частью одного экономического механизма — «Дальстроя». После этого субъекты находились в составе единого Совета народного хозяйства, что позволяло концентрировать управленческие усилия по развитию экономики этих территорий.

«Учет географической характеристики при планировании может вызывать только уважение и интерес. Магаданскую область, Чукотку и Якутию роднит ключевая отрасль экономики — горная промышленность. Это означает, что у нас могут работать идентичные механизмы развития именно этой сферы: кадрового развития, технологического развития и так далее.

Кроме того, мы объединены единой системой транспортных коммуникаций. Магадан — вход в эту экономическую зону с юга, через морские ворота, Чукотка и Якутия — это возможность входа с Северного морского пути, у Якутии есть еще и возможность железнодорожного подхода к станции «Нижний Бестях». Те планы транспортного развития, которые существуют сейчас, одинаково выгодны всем субъектам. Постройка железной дороги — это необходимость для Колымы, и она может быть построена только при интеграции схем социально-экономического развития Якутии и Магаданской области», — цитирует сенатора Широкова телеграм-канал «Корифей Хабаров».

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии назрел вопрос присоединения региона к Хабаровскому краю. Директор экспертно-аналитического центра «ДВ Регион», член Общественной палаты Хабаровского края Евгений Чадаев уверен, что за это решение на референдуме проголосовали бы 90% жителей ЕАО.