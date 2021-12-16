Рим, 16 декабря, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Дефицита или резкого роста цен на итальянское вино в России в ближайшее время опасаться не стоит. Такое заявление сделал 15 декабря президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани в интервью РИА Новости.

Steven Depolo Итальянское вино

По словам Трани, дефицита итальянских вин в России «не будет на 100%». Он пояснил, что разговаривал лично с владельцами многих виноделен, и ни у одного из них не наблюдалось дефицита продукции.

Также Трани опроверг и вероятность роста цен на итальянское вино, поскольку оно уже есть в объёмах, достаточных для потребителей. Трани допустил рост цены, но «не сейчас и не в первой половине 2022 года». Президент торговой палаты отметил, что для итальянских производителей Россия является приоритетной страной для экспорта вин и для виноделов Италии позиции на российском рынке важнее повышения цен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что журнал Forbes составил первый ежегодный рейтинг российских вин.