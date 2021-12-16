Новосибирск, 16 декабря, 2021, 07:05 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 16 декабря, в первой половине дня ожидается небольшой, местами умеренный снег, ветер западный 3−8 м/с. Температура воздуха составит −7… −9 °C. На дорогах заносы, местами гололедица. Таков прогноз Запажно-Сибирского гидрометцентра.

Goodfon.ru Метель

По области сегодня, 16 декабря, прогнозируется небольшой, местами умеренный снег, на дорогах заносы, местами гололедица, ветер западный 3−8 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура −5…−10 °C.

При этом завтра, 17 декабря, в Новосибирской области будет небольшой, местами умеренный снег, днем местами метели; ветер юго-западный ночью 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днём 7−12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит −5… −10 °C, местами до — 16 °C, днём 0… — 5 °C.