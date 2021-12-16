Красноярск, , 07:01 — REGNUM В Красноярске 16 декабря в онлайн-формате стартовал ХII Сибирский энергетический форум. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве промышленности, энергетики и торговли.

Красноярск Иван Шилов © ИА REGNUM

В форуме принимают участие представители научного сообщества, отраслевых союзов, руководители предприятий энергетического комплекса.

Деловую программу открыл круглый стол «Приоритеты развития энергетики Сибири. Новые технологические решения».

Мероприятия форума завершатся 17 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, международная неделя бизнеса стартовала в Башкирии 15 декабря.

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