Вашингтон, 16 декабря, 2021, 06:53 — ИА Регнум. Законодательную инициативу, подразумевающую принятие некоторых мер против злоупотребления механизмами Интерпола, принял Сенат Конгресса США в рамках оборонного бюджета на грядущий финансовый год. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В законопроекте говорится, что некоторые страны якобы в политических целях используют механизмы Интерпола. В частности, они якобы рассылают уведомления, нарушая права человека. В качестве примера в тексте документа указывается, что ряд государств использовали Интерпол для «преследования политических оппонентов».

В связи с этим Конгресс США предлагает использовать влияние Вашингтона для реформирования Интерпола. Также Госдеп США и американский минюст должны выявлять случаи злоупотребления и принимать соответствующие меры. Предполагается, что они смогут ограничивать доступ к базам Интерпола для стран-нарушителей.