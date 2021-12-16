Владивосток, , 13:46 — REGNUM В Приморье сотни предпринимателей по национальному проекту «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» получили господдержку в 2021 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе правительства края.

Цитата со страницы конкурса «Мой первый бизнес» Myfirstbusiness.ru

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Через микрокредитную компанию «Фонд развития Приморского края» выдано 282 микрозайма на 284 млн рублей. Гарантийный фонд региона предоставил 557 поручительств бизнесу на 3,9 млрд рублей.

Снижена стоимость лизинга 44 предпринимателям; присвоен статус «социальное предприятие» 171 предпринимателю, из которых 102 получили грантовую поддержку; выдано 10 грантов на 20 млн рублей; снижена ставка по упрощенной системе налогообложения в два раза для 19 видов деятельности.

465 предпринимателей зарегистрировали свое дело через краевой центр «Мой бизнес». Он же оказал поддержку 3780 начинающим и действующим предпринимателям, включая 21 самозанятого.

«Народный фронт на постоянной основе осуществляет мониторинг условий ведения предпринимательской деятельности, находится в постоянном диалоге с представителями бизнеса и органами государственной власти с целью выработки лучших решений для помощи малому и среднему бизнесу. Только вместе мы сможем преодолеть негативные последствия пандемии и вернуться к устойчивому росту экономики страны», — прокомментировал сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, генеральный директор группы компаний «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ утвердило постановление, обеспечивающее работу зонтичного механизма госпоручительств по выдаваемым предприятиям и организациям кредитам.