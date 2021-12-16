Москва, , 09:20 — REGNUM С 17 по 19 декабря состоится онлайн-форум волонтеров культуры Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Волонтеры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В рамках мероприятия запланированы обучающие занятия, тренинги и открытые встречи, в том числе в рамках творческих лабораторий. Трансляция форума пройдет на странице ресурсного центра «Мосволонтер» в социальной сети «ВКонтакте». Предварительная регистрация не требуется, отметила вице-мэр.

«Присоединиться к мероприятию приглашают не только добровольцев, но и всех, кого интересует эта тема. На форуме выступят деятели культуры, эксперты и лидеры волонтерских объединений. Спикеры расскажут о многогранности современных культурных проектов и направлениях их поддержки со стороны добровольческого сообщества», — сказала Сергунина.