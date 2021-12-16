Пыть-Ях, Югра, 16 декабря, 2021, 06:44 — ИА Регнум. В Югре первый заместитель главы Пыть-Яха Алексей Золотухин подозревается в превышении полномочий с ущербом бюджету на сумму свыше 15 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

По версии следствия, в летом 2019 года, исполняя обязанности главы Пыть-Яха, Золотухин принял решение о передаче без проведения торгов в собственность предпринимателя муниципального земельного участка площадью более четырёх гектаров. При этом стоимость участка была занижена в несколько раз. По кадастру земля стоила более 18 млн рублей, а бизнесмен приобрёл её за 2,7 млн рублей. Таким образом бюджету города был нанесён ущерб на 15 млн рублей.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), проводится комплекс следственных действий.