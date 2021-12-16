Канберра, 16 декабря, 2021, 06:43 — ИА Регнум. Около трёх тысяч детей получили крупные штрафы за незначительные нарушения ограничений, введённых в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Австралии. Об этом 15 декабря сообщает издание Guardian Australia.

Дети в медицинских масках

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Согласно данным, полученным юридическим центром Редферна, в Австралии за нарушения различного рода санитарных норм было оштрафовано 2844 ребёнка в возрасте от десяти до 17 лет. При этом больше половины детей были оштрафованы на сумму в размере $1 тыс., ещё 17 детей получили штрафы в размере $5 тыс., а 39 несовершеннолетних — на $3 тыс.

Адвокат юридического центра Редферна Саманта Ли назвала штрафы несоразмерными правонарушению и отметила, что есть много примеров того, как штрафы выписывались детям с ограниченными интеллектуальными возможностями. По мнению юриста, такие штрафы могут стать неподъёмными для жителей неблагополучных районов страны.

Поводом для штрафа стали такие правонарушения, как отсутствие маски, несоблюдение комендантского часа, прогулка по улице или сидение на скамейке в парке без уважительной причины. При этом Ли отметила, что под штрафные санкции чаще попадают дети из малообеспеченных семей, которым физически и психологически тяжело сидеть дома в четырёх стенах, где нет таких условий для игр и развлечений, как у детей из обеспеченных семей.

Адвокаты юридического центра Редферна призвали правительство Австралии отменить штрафные санкции в отношении несовершеннолетних за незначительные нарушения санитарных правил, а вместо них ограничиться предупреждениями.