Москва, , 07:28 — REGNUM В дни фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве юные жители столицы смогут написать свои пожелания Деду Морозу. Сделать это будет возможно на 20 праздничных площадках.

Дед Мороз Park-kuzminki.ru

Написать письмо сказочному персонажу можно будет с 15:00 до 19:00 в будние и с 12:00 до 19:00 в выходные и праздничные дни. Также на площадках фестиваля проходят анимационные мероприятия для детей и подростков. Их участники могут сделать своими руками открытки или оформить письма, которые потом можно отправить Деду Морозу.

«Написание письма с пожеланиями и работа над его оформлением занимает не больше 10−15 минут. За это время дети подписывают открытки, пишут письма и декорируют их по своему желанию. Письмо или открытку можно забрать домой, а можно оставить на площадке. Все письма будут отправлены Дедушке Морозу», — рассказали в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

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