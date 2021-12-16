Новосибирск, , 06:40 — REGNUM В Новосибирске в дни зимних каникул, с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, для учащихся общеобразовательных организаций будет организован бесплатный проезд во всех видах муниципального пассажирского транспорта. Об этом сообщил департамент образования мэрии муниципалитета.

Школьники Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Бесплатный проезд будет доступен в метрополитене, на всех трамвайных, троллейбусных и муниципальных автобусных маршрутах», — уточнили в департаменте.

Воспользоваться правом бесплатного проезда школьники смогут при предъявлении справок общеобразовательных организаций, подтверждающих факт их обучения.