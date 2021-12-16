Новосибирск, 16 декабря, 2021, 06:40 — ИА Регнум. В Новосибирске в дни зимних каникул, с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, для учащихся общеобразовательных организаций будет организован бесплатный проезд во всех видах муниципального пассажирского транспорта. Об этом сообщил департамент образования мэрии муниципалитета.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьники

«Бесплатный проезд будет доступен в метрополитене, на всех трамвайных, троллейбусных и муниципальных автобусных маршрутах», — уточнили в департаменте.

Воспользоваться правом бесплатного проезда школьники смогут при предъявлении справок общеобразовательных организаций, подтверждающих факт их обучения.