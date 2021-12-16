Благовещенск, , 06:45 — REGNUM В Амурской области внесены изменения в указ губернатора Василия Орлова, которым определяется действие антиковидных ограничений на территории региона. Введение пропускного режима по QR-кодам в банках области отложено на месяц, сообщило 16 декабря Amur.Life.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

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Изначально планировалось, что в банки перестанут свободно пускать с 1 декабря, затем запуск режима QR-кодов был перенесён на 15 декабря. Распоряжением губернатора внедрение этих мер отсрочено ещё на месяц. Второй документ, подписанный главой региона, сократил время действия результатов ПЦР-теста до двух суток.

Как сообщало ИА REGNUM, с середины декабря режим QR-кодов начал действовать в крупных строительных магазинах, управлении социальной защиты населения Благовещенска и Благовещенского района, в ряде административно-деловых центров.