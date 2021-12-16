Новосибирск, 16 декабря, 2021, 06:35 — ИА Регнум. В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по обвинению 44-летнего мужчины в истязании малолетнего ребёнка (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Об этом сообщило региональное управление СКР.

Жестокое обращение с детьми

По данным следствия, в октябре 2021 года учителя одной из школ города стали замечать систематические следы побоев на лице ребёнка. Они пытались поговорить с 9-летним мальчиком, но он отвечал, что случайно упал. Не поверив ему, руководство школы обратилось в правоохранительные органы.

«По результатам проведенной проверки было установлено, что пострадавший мальчик проживал в многодетной семье в Дзержинском районе, совместно с 44-летним отчимом, который за любую шалость или провинность в качестве методов воспитания наносил ребёнку множественные удары руками и ногами по всем частям тела, отчего мальчик падал и ударялся о различные предметы. В ходе судебно-медицинской экспертизы у ребёнка были обнаружены «свежие» ушибы и гематомы, а также множественные рубцы и шрамы, давность образования которых соответствовала пояснениям малолетнего о систематическом применении к нему насилия со стороны отчима», — уточнили в ведомстве.

Ребёнок был изъят из семьи и отправлен в социальное учреждение для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Его отчим был задержан полицейскими. Установлено, что ранее он уже дважды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, а также за незаконный оборот наркотиков.

Вину он не признал. Однако, следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд.