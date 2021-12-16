Москва, 16 декабря, 2021, 06:34 — ИА Регнум. В четверг, 16 декабря, в Москве будет облачно, снег, мокрый снег, гололедица, температура воздуха +0… +2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мокрый снег

В ночь на 17 декабря в Москве небольшие осадки, гололедица. Температура воздуха −1… +1 °C.

Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с. Ночью — западный, северо-западный 5−10 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха днём и ночью ожидается в интервале −3… +2 °C.

В пятницу, 17 декабря, днём в столице ожидается +0… +2 °C, по области −3… +2 °C, небольшие осадки, гололедица. Ночью в регионе ожидается −6… −1 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в предстоящие выходные, 18 и 19 декабря, в Москве ожидается небольшой снег, температура воздуха чуть ниже нуля, однако на следующей неделе прогнозируются морозы до — 20 °C.