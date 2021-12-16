Санкт-Петербург, , 06:43 — REGNUM В ночь на четверг, 16 декабря, водитель автомобиля Volkswagen Polo сбил двух пешеходов, переходивших Невский проспект в Петербурге на разрешающий сигнал светофора. От удара пострадавшие отлетели на десятки метров, один человек погиб, другой получил тяжелые травмы. Виновник ДТП задержан.

Невский проспект Руслан Шамуков © ИА REGNUM

Как сообщает телеканал «78», водитель проехал на красный свет на большой скорости и сбил спокойно идущих по «зебре» на зелёный свет людей. Девушка скончалась на месте происшествия, 26-летнего молодого человека с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, открытым перелом правого плеча в бессознательном состоянии доставили в Мариинскую больницу.

Очевидцами преступления стали инспекторы ДПС, которые на служебном автомобиле поворачивали с Большой Конюшенной улицы на Невский проспект. Они задержали водителя, который после ДТП выскочил из автомобиля и попытался скрыться. По предварительным данным, он находился в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения.