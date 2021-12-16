Санкт-Петербург, 16 декабря, 2021, 06:43 — ИА Регнум. В ночь на четверг, 16 декабря, водитель автомобиля Volkswagen Polo сбил двух пешеходов, переходивших Невский проспект в Петербурге на разрешающий сигнал светофора. От удара пострадавшие отлетели на десятки метров, один человек погиб, другой получил тяжелые травмы. Виновник ДТП задержан.

Руслан Шамуков ИА REGNUM Невский проспект

Как сообщает телеканал «78», водитель проехал на красный свет на большой скорости и сбил спокойно идущих по «зебре» на зелёный свет людей. Девушка скончалась на месте происшествия, 26-летнего молодого человека с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, открытым перелом правого плеча в бессознательном состоянии доставили в Мариинскую больницу.

Очевидцами преступления стали инспекторы ДПС, которые на служебном автомобиле поворачивали с Большой Конюшенной улицы на Невский проспект. Они задержали водителя, который после ДТП выскочил из автомобиля и попытался скрыться. По предварительным данным, он находился в состоянии сильного алкогольного или наркотического опьянения.