Пекин, 16 декабря, 2021, 06:20 — ИА Регнум. Четыре судна морской полиции Китая вошли в зону возле спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые Япония считает частью своей территории. Об этом 16 декабря сообщает агентство Kyodo.

Al Jazeera English Острова Сенкаку

По данным агентства, один из кораблей укомплектован оборудованием, сильно напоминающим автоматическую пушку. Этот инцидент стал 37-м по счёту с начала текущего года, в предыдущий раз китайские военные суда заходили на спорную территорию 19 ноября.

Напомним, обострение ситуации вокруг спорных островов Сенкаку произошло в 2012 году, после того как Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, являющихся японскими гражданами. В ответ в Китае начались массовые акции протеста, которые сопровождались погромами магазинов и точек общепита, принадлежащих выходцам из Японии. С тех пор китайские корабли время от времени совершают заходы на спорную территорию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проходе четырёх военных кораблей Китая в спорные территориальные воды возле островов Сенкаку.