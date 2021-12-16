Куала-Лумпур, 16 декабря, 2021, 06:19 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались 33 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 30 989 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 3900 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 2 703 140 случаев заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в королевстве числится 56 989 активных случаев заболевания COVID-19. При этом 384 пациента находятся в палатах реанимации, из них 213 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к 16 декабря в Малайзии полностью прошли вакцинацию более 78,2% жителей.