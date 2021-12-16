Канберра, , 06:16 — REGNUM В одной из школ австралийского штата Тасмания при падении с надувного батута погибли двое детей, ещё несколько госпитализировано с тяжёлыми травмами. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Ребенок на батуте

Трагедия произошла в школе Хиллкрест города Девонпорт во время завершающего учебный год традиционного пикника. Надувной батут с несколькими младшими учениками был неожиданно поднят в воздух порывом ветра и сбросил малышей с высоты трёхэтажного дома.

полиция региона «Несколько детей упали с высоты около десяти метров, часть из них получили медицинскую помощь на месте, другие были госпитализированы… в критическом состоянии».

По словам комиссара полиции штата Дебби Вильямс, двое детей в результате произошедшего погибли.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал «немыслимой и душераздирающей» ситуацию, когда весёлый праздник малышей оборачивается «такой ужасной трагедией, что просто разбивает сердце».

Как сообщало ИА REGNUM, следствие в Красноярске проводит проверку по факту травмирования ребёнка в парке семейного отдыха.

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