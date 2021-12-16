В Австралии при падении с унесённого ветром батута погибли двое детей
Канберра, 16 декабря, 2021, 06:16 — ИА Регнум. В одной из школ австралийского штата Тасмания при падении с надувного батута погибли двое детей, ещё несколько госпитализировано с тяжёлыми травмами. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба регионального управления полиции.
Трагедия произошла в школе Хиллкрест города Девонпорт во время завершающего учебный год традиционного пикника. Надувной батут с несколькими младшими учениками был неожиданно поднят в воздух порывом ветра и сбросил малышей с высоты трёхэтажного дома.
По словам комиссара полиции штата Дебби Вильямс, двое детей в результате произошедшего погибли.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал «немыслимой и душераздирающей» ситуацию, когда весёлый праздник малышей оборачивается «такой ужасной трагедией, что просто разбивает сердце».
Как сообщало ИА REGNUM, следствие в Красноярске проводит проверку по факту травмирования ребёнка в парке семейного отдыха.