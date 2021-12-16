Магадан, 16 декабря, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Магадане по нацпроекту «Здравоохранение», а также госпрограмме «Развитие здравоохранения в Магаданской области» завершили реконструкцию онкологического диспансера, сообщили 16 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Колымы.

Александр Погожев ИА REGNUM Процедуры в онкодиспансере

Читайте также: Кто чаще болеет раком — мужчины или женщины: мнение онколога

Областной онкологический диспансер был построен в 1963 году. С момента постройки — это первая капитальная реконструкция здания и серьезное обновление оборудования. Пациентов начнут принимать уже в начале 2022 года.

Губернатор Сергей Носов оценил ремонт диспансера с радиологическим корпусом на 20 коек. Обновленная клиника оснащена по последнему слову техники и будет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь колымчанам. Ежегодно здесь могут проводиться порядка 200 операций повышенной сложности.

«Это событие означает новые возможности для здравоохранения региона. Ежегодно около тысячи пациентов смогут получить в клинике различные виды высокотехнологичной медицинской помощи, будет проводиться порядка 200 сложнейших операций. Огромную поддержку в реализации проекта оказало правительство РФ, что позволило завершить работы и оснащение диспансера на год раньше контрактных сроков», — сказал Носов.

Работы начались в 2019 году и были завершены со значительным опережением сроков — за два года вместо трех.

Площадь онкодиспансера около 6 тыс. квадратных метров и включает хирургическое отделение, реанимацию и зону для химиотерапии.

Приглашенный на открытие академик РАН, доктор медицинских наук, главный онколог и радиолог УрФО Андрей Важенин, который два года назад посещал Магадан и видел начало реконструкции, высоко оценил качество проведенных работ.

«Здесь я увидел то, что вызывает уважение. Это центр амбулаторной онкологической помощи внутри диспансера. Еще пару лет назад среди онкологов мало кто знал, что это такое. Вы одни из первых кто это сделал. Очень толково спроектировано и вписано в периметр диспансера. Палата для проведения амбулаторного проведения химиотерапии — важнейшая вещь. Это демонстрирует развитие онкологии как науки. Сейчас уже возможно это делать. Это резко увеличивает поток пациентов. Палаты небольшие и уютные. Есть все что нужно. Великолепный операционный блок. В России мало таких лечебных учреждений и этим нужно гордиться», — сказал Андрей Важенин.

Реконструкция позволила увеличить мощность объекта с 50 до 100 посещений в смену. Клиника оснащена 160 единицами нового современного оборудования — наркозно-дыхательное, реанимационное, инфузионное и многое другое, которое будет использоваться для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Более половины оборудования отечественного производства. В корпусе есть централизованная система подачи медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума к каждой койке.

Все палаты в отделениях обеспечены индивидуальными санузлами и душевыми, системой вызова персонала. В химиотерапевтическом отделении выделен отдельный блок палат дневного стационара с отдельным входом, что позволит разграничить потоки пациентов и снизит риск внутрибольничного инфицирования.

«Эксперты Общероссийского народного фронта в Чукотском автономном округе направили обращения в министерства здравоохранения Магаданской области и Хабаровского края, где есть все необходимое для лечения самых распространенных форм онкологии, с предложением о сотрудничестве в части направления в их онкодиспансеры больных. Это позволит значительно сократить сроки ожидания нашими больными получения медицинской помощи», — прокомментировала модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» Наталья Носкова.

Как сообщало ИА REGNUM, самые часто встречающиеся онкологические заболевания у представителей обоих полов это рак легких, рак желудка, как кишечника, рак молочной железы, рак шейки матки, заявил член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра Лапино-2, д. м. н. Михаил Давыдов.