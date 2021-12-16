Пекин, 16 декабря, 2021, 06:15 — ИА Регнум. Розничные продажи потребительских товаров в Китае выросли на 3,9% в годовом исчислении в ноябре, показали данные Национального бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

По данным бюро, розничные продажи потребительских товаров в стране в ноябре составили около 4,1 трлн юаней (около $644,16 млрд). Этот показатель увеличился на 9% по сравнению с ноябрем 2019 года, в результате чего средний рост за два года составил 4,4%.

В период с января по ноябрь общий объем розничных продаж потребительских товаров в Китае составил 39,96 трлн юаней, увеличившись на 13,7% в годовом исчислении.