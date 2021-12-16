Сургут, Югра, 16 декабря, 2021, 06:14 — ИА Регнум. В Сургуте после взрыва газа на станции технического обслуживания (СТО) 11 человек пострадали, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает департамент здравоохранения ХМАО.

Gaz-kom.ru Газовый баллон

Восемь пострадавших госпитализированы с ожогами разной степени, один из них в крайне тяжёлом состоянии, ещё один в тяжёлом, пояснили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 15 декабря 2021 года в здании станции техобслуживания в Сургуте произошла разгерметизация автомобильного газового оборудования. В результате хлопка произошёл взрыв. На месте работают следователи СУ СКР по ХМАО.