Благовещенск, 16 декабря 2021, 06:19 — REGNUM Строительство моста через реку Зея в столице Приамурья идёт под особым контролем. Глава региона Василий Орлов назвал его чрезвычайно важным объектом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе правительства региона.
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К концу 2021 года мост готов на 52%, рассказал руководитель проекта, директор ОП Зея АО «БТС-МОСТ» Эдуард Давыдов. По его словам, сейчас идут работы по возведению четырёх опор. Когда на реке встанет лёд, строители планируют сделать понтонную переправу и начать возведение самой большой опоры.
Как сообщало ИА REGNUM, президенту РФ Владимиру Путину пообещали сдать мост через Зею в Благовещенске в 2023 году. В том, что это возможно, главу государства заверил председатель совета директоров АО «БТС-МОСТ» Руслан Байсаров.