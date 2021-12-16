Благовещенск, 16 декабря, 2021, 06:19 — ИА Регнум. Строительство моста через реку Зея в столице Приамурья идёт под особым контролем. Глава региона Василий Орлов назвал его чрезвычайно важным объектом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 декабря в пресс-службе правительства региона.

Self-photographed Строительство моста

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К концу 2021 года мост готов на 52%, рассказал руководитель проекта, директор ОП Зея АО «БТС-МОСТ» Эдуард Давыдов. По его словам, сейчас идут работы по возведению четырёх опор. Когда на реке встанет лёд, строители планируют сделать понтонную переправу и начать возведение самой большой опоры.

«Активно ведутся работы и по сооружению земляного полотна. На сегодня отсыпано полтора миллиона кубометров. Также продолжаем укреплять откосы насыпи», — отметил Эдуард Давыдов.

«Объект для нас чрезвычайно важен, поэтому будем продолжать контролировать ход возведения моста, оказывать нашим строителям всю необходимую поддержку», — прокомментировал посетивший стройку Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, президенту РФ Владимиру Путину пообещали сдать мост через Зею в Благовещенске в 2023 году. В том, что это возможно, главу государства заверил председатель совета директоров АО «БТС-МОСТ» Руслан Байсаров.