Хэфэй, Китай, , 06:13 — REGNUM Объем внешней торговли восточной китайской провинции Аньхой превысил 625,2 млрд юаней (около $98 млн) за первые 11 месяцев 2021 года, увеличившись на 26,5% в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Экспорт превысил 367,1 млрд юаней, а импорт достиг 258,1 млрд юаней, увеличившись на 27,5% и 25,1% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по ноябрь Соединенные Штаты, Европейский союз и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) были крупнейшими торговыми партнерами Аньхоя, объем торговли с которыми составил около 81,6 млрд юаней, 80,3 млрд юаней и 69,8 млрд юаней соответственно.

Торговля внутренней провинции со странами и регионами, участвующими в инициативе «Пояса и пути» выросла на 34,9% в годовом исчислении до 160,5 млрд юаней за тот же период.