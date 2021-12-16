Пекин, 16 декабря, 2021, 06:10 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, опубликованным 14 декабря, производство хлопка в Китае в этом году немного снизилось, сообщает агентство Синьхуа.

annca Хлопок

По данным Национального бюро статистики КНР, производство хлопка составило 5,73 млн тонн, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, урожайность хлопка с гектара выросла на 1,5% до 1892,6 кг с гектара благодаря благоприятным погодным условиям и эффективности производителей хлопка, заявили в бюро.

Кроме того, согласно данным бюро, общая площадь хлопковых полей в Китае сократилась на 4,4% по сравнению с прошлым годом и составила около 3,03 млн гектаров.