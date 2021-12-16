Пекин, , 06:08 — REGNUM Согласно данным Народного банка Китая, кредиты на индивидуальную покупку жилья в Китае сохранили устойчивые темпы роста, причем в ноябре они выросли быстрее, чем в октябре, сообщает агентство Синьхуа.

Кредит 401(K) 2012

К концу ноября объем непогашенных личных жилищных кредитов в Китае составил 38,1 трлн юаней (около $6 трлн), что на 401,3 млрд юаней больше, чем в конце октября, свидетельствуют данные Народного банка Китая. Объем роста в ноябре был на 53,2 млрд юаней выше, чем в октябре.

Непогашенные кредиты на индивидуальную покупку жилья выросли в октябре на 348,1 млрд юаней, что на 101,3 млрд юаней больше, чем ежемесячный прирост кредитов в сентябре, свидетельствуют данные.

В течение первых трех кварталов выдача личных жилищных кредитов в Китае оставалась стабильной, в то время как рост кредитов на развитие недвижимости значительно снизился. Под руководством финансовых регуляторов кредиты, связанные с недвижимостью, выдавались стабильно и упорядоченно.